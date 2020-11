Букеровскую премию получил шотландец за дебютный роман

В романе рассказывается о взрослении мальчика из бедной семьи в Глазго в 1980-х годах, его мать страдает от алкоголизма. Произведение посвящено матери писателя, которая также страдала от алкоголизма и умерла, когда Дугласу было 16 лет.

Дуглас Стюарт стал вторым шотландцем, который получил Букеровскую премию. В 1994 году ее получил Джеймс Келман за роман «До чего ж оно все запоздало» («How late it was, how late»).

Букеровская премия – одна из самых престижных наград для англоязычных авторов, вручается с 1969 года. В этом году рассматривались кандидаты, которые опубликовали свои произведения в период с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года в Великобритании или Ирландии.

В 2019 году премию получили сразу два автора: писательницы Маргарет Этвуд (роман «Заветы») и Бернардин Эверисто (роман «Девушка, женщина, другое»).