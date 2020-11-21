Общее число случаев превысило 41 тысячу
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154 случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано за сутки в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 91 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано 41 002 случая коронавирусной пневмонии, летальных случаев – 425, выздоровели 29 960 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 7 человек. На данный момент лечение продолжают получать 10 838 человек, среди них 511 детей. В стационарах находятся 3 127 пациентов, на амбулаторном уровне – 7 711. Состояние 224 человек тяжелое, 24 – крайне тяжелое, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 165 712.

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