Еще 756 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

В Восточно-Казхахстанской области зарегистрировано 198 новых случаев, в Павлодарской области – 93, в Северо-Казахстанской области – 91, в Костанайской области – 75, в столице – 59, в Акмолинской области – 56, в Алматы - 52, в Западно-Казахстанской области – 43, в Алматинской области – 26, в Карагандинской области – 18, в Атырауской области – 13, в Жамбылской области – 10, в Актюбинской области – 6, в Шымкенте и Туркестанской области – по 5, в Кызылординской области – 4,.в Мангистауской области – 2.

Всего в стране с 13 марта подтверждено тестами 125 466 случаев заражения коронавирусом. С 1 августа Минздрав также ведет отдельно учет случаев коронавирусной пневмонии - их за это время зарегистрировано 41 002. Несмотря на обещание объединить эту статистику, Минздрав этого так и не сделал.