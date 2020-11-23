​Вакцина Оксфордского университета от коронавируса оказалась эффективна на 70%

Средняя эффективность вакцины Оксфордского университета по итогам испытаний составила 70%. В клинических исследованиях препарата участвовало 20 тыс. добровольцев из Великобритании и Бразилии, сообщает BBC.

Несмотря на более высокие показатели эффективности вакцин, разработанных компаниями Pfizer и Moderna (порядка 95%), оксфордский аналог оказался дешевым в производстве и более простым в хранении и доставке. Есть также предварительные данные о том, что повторная вакцинация может повысить защиту до 90%. Препарат сыграет значительную роль в борьбе с пандемией, если будет одобрен регулирующими органами.

Вакцина представляет собой генетически модифицированный респираторный вирус, которым на первых этапах различных исследований заражали шимпанзе. Впоследствии он был изменен, чтобы предотвратить возможность заражения людей коронавируса благодаря наличию инфекционных частиц в составе препарата.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.