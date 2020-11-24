Мажилис согласился с 39 поправками, предложенными сенатом
​Парламент принял новый трехлетний бюджет
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКОРДЫ

Во вторник в ходе пленарного заседания депутаты мажилиса согласились с внесенными сенаторами поправками в проект нового трехлетнего республиканского бюджета. Таким образом документ считается принятым.

«Сенатом парламента внесено 39 поправок. Поправки коснулись структуры расходов бюджета. Так, увеличены расходы республиканского бюджета в 2021 году на 15,2 млрд тенге и в 2022 году – на 4,7 млрд тенге за счет перераспределения резерва правительства. Также осуществлено перераспределение расходов между госорганами в 2021 году на 22,5 млрд тенге, в 2022 году – на 636 млн. тенге и в 2023 году – на 1,2 млрд тенге», - сказала депутат Татьяна Яковлева.

Ранее сенат раскритиковал проект трехлетнего бюджета, поддержанный мажилисом. По мнению депутата сената Нурлана Кылышбаева, кабинет министров формально зафиксировал курс доллара, установил высокие госгарантии под неправительственные кредиты и запланировал средства на мероприятия, которые уже отменены.

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