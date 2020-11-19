Сенат вернул в мажилис проект трехлетнего бюджета

Правительству Казахстана необходимо пересмотреть подходы по распоряжению средствами Национального фонда, накопления которого в 2021 году запланированы с отрицательным значением, считает депутат сената Нурлан Кылышбаев. В четверг в ходе пленарного заседания он заявил, что при формировании нового трехлетнего бюджета кабинет министров формально зафиксировал курс доллара, установил высокие госгарантии и запланировали средства на мероприятия, которые уже отменены. В этой связи парламентарии внесли свои уточнения в главный финансовый документ страны и вернули его в мажилис.

«Вызывают озабоченность плановые показатели Национального фонда. В 2021 году чистые накопления средств в Национальном фонде запланированы с отрицательным значением с небольшим ростом к 2023 году, наблюдаются снижение валютных активов с 32% в 2020 году до 26% в 2023-м и инвестиционного дохода, соответственно, с 750 млрд тенге до 680 млрд тенге», - отметил Кылышбаев, в связи с чем заявил о необходимости пересмотреть подходы по распоряжению средствами Нацфонда и проработать вопрос по поиску новых источников несырьевых доходов.

Он подчеркнул, что планирование социально-экономического развития и бюджета страны происходят в условиях высокой волатильности. Однако в рассматриваемом среднесрочном периоде отдельные макроэкономические параметры, такие как цена на нефть и курс доллара США, без изменений сохраняются на одном уровне: 35 долларов США за баррель и 420 тенге за 1 доллар США, что говорит «о формальной фиксации значений для расчета параметров бюджета».

«Это указывает на несовершенство методологических подходов при прогнозировании социально-экономического развития страны и такие прогнозы не могут быть достоверным основанием для определения финансовой устойчивости государства», - считает парламентарий.

Продолжают иметь место факты привлечения субъектами квазигосударственного сектора неправительственных займов под государственную гарантию, по которым возврат и обслуживание финансируются за счет средств республиканского бюджета, по сути, также являются государственным долгом.

«На трехлетний период для погашения основного долга и его обслуживания запланировано ежегодное увеличение объема средств: по Национальному оператору АО «Казавтожол» с 25 млрд тенге в 2021 году до 102 млрд тенге в 2023-м; по РГП «Казводхоз» на реконструкцию водохозяйственных и гидромелиоративных систем с 3,1 млрд тенге до 6,9 млрд тенге. Соответственно, существует большая вероятность превышения допустимых параметров лимита долговой нагрузки, что создаст риски в финансовой устойчивости государственного бюджета», - объяснил Кылышбаев.

Учитывая «критичность данного вопроса», депутаты предложили установить лимит предоставления государственных гарантий на 2021 год в размере 750 млрд тенге.

Депутат также напомнил, что в условиях жесткой ограниченности бюджетных средств и прогнозирования продолжения пандемии в ближайшие два года, предполагается сохранение ограничений на въезд и выезд из стран. В то же время администраторы бюджетных программ планируют мероприятия без проведения оценки эффективности этих затрат и определения их приоритезации.

«Министерством образования и науки на 2021 год для участия казахстанской команды в Универсиаде и во всемирной гимназиаде предусмотрен 1 млрд 85 млн тенге, тогда как в рамках недавнего осеннего уточнения республиканского бюджета на 2020 год в связи с отменой проведения этих мероприятий из-за пандемии коронавируса в бюджет было возвращено 530 млн тенге. Напрашивается вопрос: почему эти средства нельзя изначально запланировать на финансирование более реалистичных проектов?» - возмутился сенатор.

Таким образом, депутаты приняли закон «О гарантированном трансферте на 2021-2023 год», но вернули в мажилис проект республиканского бюджета.