В начале следующей недели осадки сменятся понижением температуры
​Сильный снег и гололед ожидается на большей части Казахстана в выходные
Фото Жанары Каримовой

Сильный снег и гололед ожидается на большей части территории Казахстана в выходные. В последние дни ноября осадки прекратятся, но снизится температура воздуха, сообщает РГП «Казгидромет».

«В конце ноября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона. Он принесет с собой снег, в отдельных регионах, ожидается сильный снег, а также − гололед, метель и усиление ветра», - говорится в сообщении гидромет службы.

В начале следующей недели погоду будет определять обширный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Свежее из этой рубрики
Fitch Ratings присвоило СПК «Алматы» долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте BBB-
Новости
Казахстан ищет площадку для завода по производству российской вакцины от COVID-19
Новости
​Инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El Tiregi заявила о создании партии
Просматриваемые
Новости
​Пять регионов Казахстана находятся в «красной зоне» по уровню заболеваемости коронавирусом
Новости
Еще 720 случаев коронавируса выявили в Казахстане
Новости
​ОСДП решила бойкотировать выборы в мажилис и маслихаты
Новости
«Нур Отан» определился с партсписком на выборах в мажилис
Новости
Еще 826 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане
Новости
Казахстанский музыкант Imanbek номинирован на Грэмми