​Сильный снег и гололед ожидается на большей части Казахстана в выходные

Сильный снег и гололед ожидается на большей части территории Казахстана в выходные. В последние дни ноября осадки прекратятся, но снизится температура воздуха, сообщает РГП «Казгидромет».

«В конце ноября большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона. Он принесет с собой снег, в отдельных регионах, ожидается сильный снег, а также − гололед, метель и усиление ветра», - говорится в сообщении гидромет службы.

В начале следующей недели погоду будет определять обширный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.