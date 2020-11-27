​Британия ужесточит регулирование деятельности Google и Facebook с 2021 года

В следующем году Великобритания введет новые правила, которые должны препятствовать злоупотреблению своим доминирующим положением крупнейших компаний Google и Facebook в технологическом секторе, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства.

«Новый режим конкуренции для технологических гигантов предоставит потребителям больший выбор и контроль над своими данными, а также обеспечит справедливое отношение к бизнесу», - говорится в заявлении ведомства. Новый нормативный кодекс поведения для таких компаний направлен на обеспечение «поступательного развития индустрии публикации новостей, помогая сбалансировать отношения между издателями и онлайн-платформами».

В соответствии с новыми требованиями платформы, в том числе финансируемые за счет цифровой рекламы, обязаны быть «более прозрачными в отношении предоставляемых ими услуг и использования данных потребителе»". Речь также идет о предоставлении клиентам технологических компаний «возможности выбора в отношении получения персонализированной рекламы» и недопущении ограничений на использование ими публикаций конкурирующих платформ.

Для введения этих правил и контроля их исполнения Лондон совместно с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) создает новое подразделение - Digital Markets Unit. Этот отдел, который начнет работу в апреле 2021 года, будет наделен полномочиями «приостанавливать, блокировать и отменять решения технологических гигантов, обязывать их предпринимать определенные действия в соответствии с кодексом поведения и подвергать их финансовым санкциям за несоблюдение правил».

По словам главы министерства цифровых технологий Оливера Даудена, «в Великобритании и за рубежом растет консенсус в отношении того, что концентрация власти среди небольшого числа технологических компаний сдерживает развитие сектора, сокращает количество инноваций и оказывает негативное влияние на людей и предприятия, которые на них полагаются». «Пришло время заняться этим и поспособствовать началу нового периода технологического роста», - добавил Дауден.