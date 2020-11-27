710 человек, зараженных коронавирусом, умерли от других болезней – Минздрав

Тамара Вааль, Vласть
У 710 человек, зараженных коронавирусом, он не был признан основной причиной смерти, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.
«Мы каждый брифинг информируем о количестве случаев, которым сопутствовала коронавирусная инфекция. На сегодняшний день - 710 случаев», - заявила Гиният.
В последний раз эта цифра озвучивалась в сентябре, данные были на 23 августа.
По словам Гиният, основными причинами смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, онкология и другие.
Непосредственно от последствий коронавируса, по официальным данным, к этому моменту скончалось 2 013 человек.