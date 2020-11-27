Коронавирус у них был признан сопутствующим заболеванием
710 человек, зараженных коронавирусом, умерли от других болезней – Минздрав
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

У 710 человек, зараженных коронавирусом, он не был признан основной причиной смерти, сообщила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Мы каждый брифинг информируем о количестве случаев, которым сопутствовала коронавирусная инфекция. На сегодняшний день - 710 случаев», - заявила Гиният.

В последний раз эта цифра озвучивалась в сентябре, данные были на 23 августа.

По словам Гиният, основными причинами смерти стали сердечно-сосудистые заболевания, онкология и другие.

Непосредственно от последствий коронавируса, по официальным данным, к этому моменту скончалось 2 013 человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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