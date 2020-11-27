Казахстан ищет площадку для завода по производству российской вакцины от COVID-19

«Первая вакцина, которая заявила о своей регистрации, была российская вакцина, поэтому степень проработки здесь довольно высокая. То, что глава государства обозначил проработку вопроса по строительству такого завода и таких производственных мощностей в Казахстане - это очень важный момент для того, чтобы могли обеспечить доступность вакцины. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Мы определяемся с площадкой. Скорее всего это будет на площадках действующих фармацевтических заводов», - сказал Цой на пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас идет совместная работа с российской стороной для того, чтобы в дальнейшем начать производство в Казахстане. «Эта вакцина сейчас находится на третьей фазе испытаний. Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования», - сказал Цой.