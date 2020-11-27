Казахстан ищет площадку для завода по производству российской вакцины от COVID-19

Могут быть задействованы уже существующие фармацевтические производства
Алия Иксанова, Vласть
Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой заявил, что Казахстан прорабатывает вопрос о площадке для производства российской вакцины. Возможно для этого будут использоваться действующие фармацевтические заводы.
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