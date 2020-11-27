Могут быть задействованы уже существующие фармацевтические производства
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Казахстан ищет площадку для завода по производству российской вакцины от COVID-19
Фото с сайта dw.com

Алия Иксанова, Vласть

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой заявил, что Казахстан прорабатывает вопрос о площадке для производства российской вакцины. Возможно для этого будут использоваться действующие фармацевтические заводы.

«Первая вакцина, которая заявила о своей регистрации, была российская вакцина, поэтому степень проработки здесь довольно высокая. То, что глава государства обозначил проработку вопроса по строительству такого завода и таких производственных мощностей в Казахстане - это очень важный момент для того, чтобы могли обеспечить доступность вакцины. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Мы определяемся с площадкой. Скорее всего это будет на площадках действующих фармацевтических заводов», - сказал Цой на пресс-конференции.

Он отметил, что сейчас идет совместная работа с российской стороной для того, чтобы в дальнейшем начать производство в Казахстане. «Эта вакцина сейчас находится на третьей фазе испытаний. Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования», - сказал Цой.

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