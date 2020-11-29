ВКО, СКО и Павлодарская область по-прежнему фиксируют более 100 случаев заболевания в день
​В Казахстане вновь подтверждено 826 случаев коронавируса
Фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане ПЦР-тестами подтверждено 826 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 135 случаев, в Павлодарской — 120, в Северо-Казахстанской — 105, в Акмолинской — 86, в Костанайской — 85, в столице — 83, в Алматы — 73, в Западно-Казахстанской — 39, в Алматинской — 33, в Карагандинской — 25, в Атырауской — 18, в Жамбылской — 14, в Шымкенте — 6, в Туркестанской — 2, в Актюбинской — 1, в Кызылординской – 1.

Не зарегистрировано заболевших в Мангистауской области.

Всего с начала пандемии в стране тестами подтверждено 130 865 случаев. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией – до 1 августа их не учитывали вовсе, а с того времени ведут учет отдельно. Статистику по коронавирусу и пневмонии не объединили, несмотря на заявления Минздрава о том, что это будет сделано.

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