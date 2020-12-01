"47,3 млрд тенге на имя", гласит он
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В день первого президента активисты вновь вывесили в Алматы баннер-послание
Фото канала rukh2k19 в Instagram

В день первого президента, который отмечается в Казахстане 1 декабря, активисты вывесили в Алматы баннер, на котором написано "47,3 млрд тенге на имя", сообщил канал rukh2k19 в Instagram.

Баннер был размещен на проспекте, который с прошлого года носит имя Нурсултана Назарбаева.

"Мы не забыли, как 23 марта 2019 года правительство Казахстана, не считаясь с мнением народа, переименовало столицу и центральные улицы страны. По разным данным, более 47,3 млрд тенге были затрачены на попытку увековечить имя Назарбаева. Сегодня, когда он и его свита отмечают этот день как праздник, не признающие его граждане думают о том, как положить конец этому культу личности", - говорится в размещенном заявлении.

В заявлении, которое подписано "анонимные участники qazaqkoktemi", также отмечается, что "в нашем общем доме все равны перед законом, и потому закон «О лидере нации», должен быть аннулирован".

Баннеры не только в день первого президента, но и в другие даты, регулярно появлялись в прошлом году на улицах Алматы. Один из них гласил "Рыба гниет с головы".

1 декабря в Казахстане отмечается день первого президента. В этот день в 1991 году Нурсултан Назарбаев был впервые всенародно избран президентом республики на безальтернативных выборах.

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