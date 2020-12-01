Семь человек умерли от коронавируса в Казахстане за сутки

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 68 новых случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, 27 человек выздоровели. Снижение числа регистрируемых случаев пневмонии после выходных является традиционным, в среду оно возрастает.

От последствий коронавируса за минувшие сутки скончались 7 человек.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 444 человека. В стационарах находятся 3 586 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 858 человек. 232 человека находятся в тяжелом состоянии, 30 – крайне тяжелом, 31 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа, когда Казахстан начал регистрировать случаи коронавирусной пневмонии, количество заболевших составило 42 215 человек, умерло 443, выздоровело – 30 562.

Всего в стране с 13 марта подтверждено 174 563 случаев заражения коронавирусом и коронавирусной пневмонией. Несмотря на обещание объединить статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией с признаками COVID-19, Минздрав этого так и не сделал.