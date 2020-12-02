Мажилис закрепил в первом чтении право автовладельцев не носить с собой водительское удостоверение

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство, предоставляющие право автовладельцам не носить с собой водительское удостоверение.

«Сведения о выданных в Казахстане водительском удостоверении и техпаспорте занесены в электронную базу данных министерства внутренних дел, и при необходимости сотрудник полиции может проверить все эти данные посредством удаленного доступа. Водителю достаточно лишь иметь при себе удостоверение личности либо любой документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Казахстан», - сказал в среду в ходе пленарного заседания депутат Арман Кожахметов.

В то же время, подчеркнул он, положения законопроекта не будут распространяться на иностранных водителей и иностранные транспортные средства.

«Они по-прежнему должны иметь при себе все документы: права, техпаспорт, документ, удостоверяющий личность», - отметил депутат.