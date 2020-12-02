На строительство завода по производству вакцин от коронавируса потратят около 7 млрд тенге

Завод по производству вакцин от коронавирусной инфекции, который будет построен в Жамбылской области, обойдется примерно в 7 млрд тенге, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава региона Бердибек Сапарбаев.

«По поручению президента на территории Жамбылской области строится завод по выпуску вакцин. Стоимость завода – примерно 7 млрд тенге», - сообщил Сапарбаев.

Он отметил, что предприятие будет производить от 30 млн до 60 млн доз вакцин от коронавируса. Запустить его планируется до конца года, а уже в марте 2021 года – начать выпуск вакцины.

Сапарбаев также сообщил, что в декабре в регионе будет запущено производство экспресс-тестов.

«Частный предприниматель вложил более 2 млрд тенге (в завод по производству экспресс-тестов – V). В течение декабря он будет запущен», - проинформировал он.