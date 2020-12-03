«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета», - говорится в сообщении на сайте президента РК.

Токаев заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Россией по всему спектру вопросов повестки дня. Также достигнута договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран.