Достигнута договоренность о развитии контактов между администрациями президентов двух стран
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Токаев заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Россией

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, прибывшего в Казахстан по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает Акорда.

«В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета», - говорится в сообщении на сайте президента РК.

Токаев заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Россией по всему спектру вопросов повестки дня. Также достигнута договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран.

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