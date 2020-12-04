Аэропорт в Шымкенте достроят в марте 2021 года

Аэропорт в Шымкенте площадью 35 тыс. кв. м достроят в марте 2021 года, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким города Мурат Айтенов.

«Шымкент – город республиканского значения, и количество населения растет ежегодно. Наш существующий аэропорт не соответствует современным требованиям», - отметил Айтенов.

Он напомнил, что с 2019 года за счет инвестора – авиакомпании SCAT – ведется строительство нового аэропорта на площади 35 тыс. кв. м.

«Мы бы закончили строительство в этом году, но из-за пандемии оно затянулось, так как многое оборудование должно было прибыть из-за границы. Теперь планируем завершить к Наурызу. Если все будет хорошо, то в марте сдадим. Он будет самым большим аэропортом (в Казахстане – V)», - проинформировал аким.