Производство российской вакцины от коронавируса может быть запущено в Караганде – МИИР

Рассматривается действующий фармацевтический комплекс
Алия Иксанова, Vласть
Производство российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущено на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили в пятницу в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
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