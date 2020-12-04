Производство российской вакцины от коронавируса может быть запущено в Караганде – МИИР

Производство российской вакцины от коронавируса в Казахстане может быть запущено на фармацевтическом комплексе в Караганде, сообщили в пятницу в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

«Рассматривается карагандинский фармацевтический комплекс», - сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, отметив, что окончательное решение еще не принято.

Сегодня глава правительства Аскар Мамин на встрече с главой государства сообщил, что уже в декабре будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз, а с 22 декабря начнется производство российской вакцины «Спутник V».

Запуск массовой добровольной вакцинации казахстанцев планируется с начала 2021 года.