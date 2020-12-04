В 2021 году в президентский кадровый резерв отберут 50 человек

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, которая сообщила о подготовке к проведению нового отбора в президенский кадровый резерв, сообщает Акорда.

По информации Жаилгановой, в кадровый резерв отберут всего 50 человек вместо 300. Повышены критерии отбора и квалификационные требования для кандидатов.

«Основной акцент будет сделан на формирование резерва из числа лиц, руководствующихся общественными интересами, рекрутинг будет сфокусирован на выявление трансформационных лидеров с реальным опытом преобразований», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Глава государства отметил важность качественного и прозрачного проведения отбора, чтобы отобрать самых достойных претендентов.

Председатель Агентства также рассказала о работе по совершенствованию системы отбора на государственную службу. По ее словам, в рамках этого направления предлагается выявлять компетенции, предъявляемые как для руководящих, так и исполнительских должностей, не через тестирование, а путем собеседования, что должно повысить качество отбора.

Отдельным блоком она доложила о работе по сокращению государственного аппарата, профессионализации политической государственной службы, цифровизации процессов госуправления.

Токаев дал Жаилгановой поручения по основным направлениям работы ведомства.