200 новых случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

С 1 августа коронавирусной пневмонией заболели 42 880 человек, скончались 450, выздоровели – 30 852.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 8 человек, 2 071 – за все время. На данный момент лечение продолжают получать 14 008 человек, среди них 979 детей. В стационарах находятся 3 630 пациентов, 221 человек в тяжелом состоянии, 41 – в крайне тяжелом, 31 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 178 378.