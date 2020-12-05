Число умерших достигло 450
  • 325
200 новых случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 200 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 60 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

С 1 августа коронавирусной пневмонией заболели 42 880 человек, скончались 450, выздоровели – 30 852.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 8 человек, 2 071 – за все время. На данный момент лечение продолжают получать 14 008 человек, среди них 979 детей. В стационарах находятся 3 630 пациентов, 221 человек в тяжелом состоянии, 41 – в крайне тяжелом, 31 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 178 378.

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