193 новых случая коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане за прошедший день

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 193 факта заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, выздоровели 104 человека, сообщает Минздрав.

С 1 августа коронавирусной пневмонией заболели 43 073 человек, скончались 454, выздоровели – 30 956.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 8 человек, 2 079 – за все время. На данный момент лечение продолжают получать 14 014 человек, среди них 1010 детей. В стационарах находятся 3 575 пациентов, 230 человек в тяжелом состоянии, 37 – в крайне тяжелом, 30 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 179 344, а число зафиксированных смертей − 2533.