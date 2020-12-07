От коронавирусной инфекции скончались 9 человек
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 33 случая коронавирусной пневмонии
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 33 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Не зарегистрировано летальных случаев, выздоровевших нет, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа заболели пневмонией 43 106 человек, скончались 454, выздоровели – 30 956.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 9 человек, 2 088 – за все время. Лечение продолжают получать 14 096 человек, из них 1 010 детей. В стационарах находятся
3 687 пациентов, 241 человек в тяжелом состоянии, 39 – в крайне тяжелом, 33 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 180 089.

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