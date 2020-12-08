Токаев присудил госпремию мира и прогресса Шигео Катсу и Торегельды Шарманову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает Акорда.

За выдающийся вклад в развитие сферы медицины, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами премия присуждена главе Казахской академии питания Торегельды Шарманову.

А за выдающийся вклад в развитие сферы образования и науки, укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами премии удостоен президент Назарбаев Университета Шигео Катсу.

Также президент подписал указ о присуждении государственной премии 2020 года в области литературы и искусства имени Абая.

Так, рассмотрев рекомендации комиссии по присуждению государственной премии, он постановил присудить ее культурологу Сауытбеку Абдрахманову за исследование «Абыз Әбіш»; поэту Серику Аксункару за сборник стихов «Көкейімде Күлтегіннің жазуы»; писателю Гарифолле Есиму за трилогию «Ғұлама-наме»; литературоведу Мырзатаю Жолдасбекову за сборник историко-литературоведческих исследований «Ұлы Дала әдебиеті»; поэту Бахытжану Канапьянову за сборник стихов «Достояние души»; драматургу Розе Мукановой за сборник драматических произведений «Сарра» и писателю Тынымбаю Нурмаганбетову за сборник прозаических произведений «Періштелердің өлімі».