Финальные результаты испытаний вакцины AstraZeneca показали ее эффективность почти 70,5%

Теперь компания будет работать над получением одобрения регуляторов на применение вакцины
Фармкомпания AstraZeneca и Оксфордский университет во вторник опубликовали в известном медицинском журнале The Lancet финальные результаты испытаний совместно разрабатываемой вакцины от COVID-19, пишет «Коммерсантъ».
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