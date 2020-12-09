Финальные результаты испытаний вакцины AstraZeneca показали ее эффективность почти 70,5%

Фармкомпания AstraZeneca и Оксфордский университет во вторник опубликовали в известном медицинском журнале The Lancet финальные результаты испытаний совместно разрабатываемой вакцины от COVID-19, пишет «Коммерсантъ» .

Клинические испытания вакцины продемонстрировали ее эффективность в 70,4% случаев. Ранее предварительные результаты показывали эффективность в 62% и 90% при разных вариантах дозирования, а в среднем – в 70%. Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил, что теперь компания будет работать над получением одобрения регуляторов на применение этой вакцины.

AstraZeneca и Оксфордский университет стали первыми, кто сделал публикацию в научном журнале о результатах испытаний. Ранее фармкомпании Moderna и Pfizer, разрабатывающие вакцину, представляли собственные финальные результаты тестирований, однако они пока не публиковали эти данные в рецензируемых научных журналах.