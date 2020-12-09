От коронавируса скончались за сутки 9 человек
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Еще 215 случаев коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане
ФОТО ВАЛЕРИЯ БУГАЕВА СО СТРАНИЦЫ АКИМА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ В FACEBOOK

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 215 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано, а выздоровели 109 человек, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа подтверждено 43 339 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 456 человек, выздоровели – 31 141.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 9 человек, а за все время пандемии – 2 105. На данный момент лечение продолжают получать 13 986 человек, среди них 1 003 ребенка. В стационарах находятся 3 747 пациентов, 231 человек – в тяжелом состоянии, 33 – в крайне тяжелом, 38 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 181 721.

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