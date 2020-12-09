Проект генплана Алматы по развитию комфортной среды будет утвержден в 2021 году

Работу над проектом генерального плана Алматы по развитию комфортной среды в центре и на окраинах планируется завершить в конце этого года, а утвержден он будет I квартале 2021 года, сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на руководителя управления городского планирования и урбанистики Алмасхана Ахмеджанова.

Согласно ранее принятым изменениям и дополнениям в закон «Об особом статусе города Алматы», у городского акимата расширилась компетенция, позволяющая координировать деятельность, в частности, в области архитектуры и градостроительства. С введением данного закона появилась возможность сбалансированного совместного развития города и пригородной зоны.

«Основной целью корректировки генерального плана является обеспечение устойчивого развития города, создание безопасной, благоприятной, комфортной городской среды, что сделает Алматы "городом без окраин"», - отметил Ахмеджанов.

В закон также была внесена норма по внедрению дизайн-кода, который в свою очередь систематизирует требования, предъявляемые к фасадам зданий, рекламных конструкций, летним площадкам, объектам малых архитектурных форм. По словам главы управления, «внедрение дизайн-кода в Алматы – пилотный для Казахстана проект» и «требует тщательной проработки, творческого подхода и четко прописанных правил». Ахметжанов напомнил, что по ряду пунктов уже проводились общественные слушания, но из-за пандемии их пришлось на время прекратить. При этом он подчеркнул, что в этом году многие летние площадки города уже были оформлены с учетом общих требований, а некоторые крупные точки общепита при подготовке к ремонту или реконструкции обращаются за рекомендациями по оформлению здания и прилегающей территории в управление.

«Работа по созданию единых правил продолжается. Проект дизайн-кода будет представлен для обсуждения горожанам. Сроки возобновления общественных слушаний по внедрению документа будут зависеть от эпидситуации в городе и стране», - отметил Ахмеджанов.