Токаев поручил избавиться от ненужных госпрограмм

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам. На заседании были рассмотрены подходы к переформатированию системы государственного планирования. В своем выступлении президент отметил, что новая система госпланирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ. Он поручил избавиться от ненужных госпрограмм, а правительству – работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью, сообщает Акорда.

«Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем, чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении, в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью», - сказал Токаев.

Президент поручил в системе реформ госпланирования обратить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.

«За несколько десятилетий независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Всех их надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятной для исполнителей и людей», - отметил Токаев.

Также глава государства указал на важность работы консультативных комитетов и поставил конкретную задачу – определить перечень первоочередных реформ и предложений по их реализации. Особое внимание он поручил уделить крупным реформам, в частности, разработке Социального кодекса, проектов «Цифровой Казахстан», «АПК-2025».

Президент также остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей, отдельное внимание уделить повышению профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов. Токаев подчеркнул, что «нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера».

«Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть», - сказал он.

В то же время все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны, подчеркнул президент. Он обратил внимание на слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства, что, по его мнению, «дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле».

«Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально «клиентоориентированной», а главный клиент – граждане Казахстана. Фактически, по словам главы государства, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления.

По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при президенте Республики Казахстан по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.