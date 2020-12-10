Лидером прироста остается столица
  • 1447
777 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане
Фото Данияра Мусирова

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 777 новых случаев коронавирусной инфекции.

Второй день подряд лидирует по приросту столица – здесь подтвержден 121 новый случай. В Восточно-Казахстанской области - 99 новых случаев, в Павлодарской области – 98, в Алматы – 74, в Костанайской области – 73, в Северо-Казахстанской области – 72, в Акмолинской области – 66, в Алматинской области – 38, в Карагандинской области – 30, в Западно-Казахстанской области – 29, в Атырауской области – 28, в Жамбылской области – 24, в Мангистауской области – 9, в Актюбинской и Туркестанской областях – по 5 случаев, в Шымкенте – 4, в Кызылординской области – 2.

Всего в стране с 13 марта подтверждено ПЦР-тестами 139 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Свежее из этой рубрики
Парламент установил механизмы принудительного выдворения иностранцев за пределы Казахстана
Новости
Регистрация партийных списков на выборах в мажилис завершается в Казахстане
Новости
Уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев ужесточат в Казахстане
Просматриваемые
Новости
Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT
Новости
Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
В Алматы бессимптомных больных коронавирусом будут госпитализировать
Новости
Алматы вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса