777 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Второй день подряд лидирует по приросту столица – здесь подтвержден 121 новый случай. В Восточно-Казахстанской области - 99 новых случаев, в Павлодарской области – 98, в Алматы – 74, в Костанайской области – 73, в Северо-Казахстанской области – 72, в Акмолинской области – 66, в Алматинской области – 38, в Карагандинской области – 30, в Западно-Казахстанской области – 29, в Атырауской области – 28, в Жамбылской области – 24, в Мангистауской области – 9, в Актюбинской и Туркестанской областях – по 5 случаев, в Шымкенте – 4, в Кызылординской области – 2.

Всего в стране с 13 марта подтверждено ПЦР-тестами 139 159 случаев заражения коронавирусной инфекцией.