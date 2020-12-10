Экспортировано 62,9 млн тонн
78,5 млн тонн нефти добыл Казахстан по итогам 11 месяцев
Фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Vласть

За 11 месяцев текущего года Казахстан добыл 78,5 млн тонн нефти, в том числе почти 49,3 млн тонн на трех крупных месторождения, сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«Производство нефти и конденсата достигло 78,5 млн.тонн, что составляет 101% к плану 11 месяцев текущего года. В том числе, на ТШО добыто 24,3 млн. тонн нефти, на Карачаганаке - 13,9 млн. тонн, на Кашагане 11,07 млн. тонн», - сообщил Ногаев.

За январь – ноябрь экспортировано 62,9 млн. тонн нефти, план исполнен на 100%.
Вместе с тем, наполнил глава Минэнерго, 3 декабря состоялась 12-я конференция ОПЕК+, на которой прошло обсуждение планов по ограничению добычи на 2021 год. Было принято решение о поэтапном увеличении предложения нефти, начиная с января на 500 тыс. баррелей в сутки от текущего уровня.

«Данное решение принято только на январь 2021 года. Решения по последующим месяцам будут приниматься на ежемесячных министерских заседаниях начиная с января 2021 года на основании текущего состояния нефтяного рынка. Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн баррелей в сутки, вместо текущих 1,397 млн баррелей в сутки», - уточнил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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