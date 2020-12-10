78,5 млн тонн нефти добыл Казахстан по итогам 11 месяцев

За 11 месяцев текущего года Казахстан добыл 78,5 млн тонн нефти, в том числе почти 49,3 млн тонн на трех крупных месторождения, сообщил в четверг в ходе заседания правительства министр энергетики Нурлан Ногаев.

«Производство нефти и конденсата достигло 78,5 млн.тонн, что составляет 101% к плану 11 месяцев текущего года. В том числе, на ТШО добыто 24,3 млн. тонн нефти, на Карачаганаке - 13,9 млн. тонн, на Кашагане 11,07 млн. тонн», - сообщил Ногаев.

За январь – ноябрь экспортировано 62,9 млн. тонн нефти, план исполнен на 100%.

Вместе с тем, наполнил глава Минэнерго, 3 декабря состоялась 12-я конференция ОПЕК+, на которой прошло обсуждение планов по ограничению добычи на 2021 год. Было принято решение о поэтапном увеличении предложения нефти, начиная с января на 500 тыс. баррелей в сутки от текущего уровня.

«Данное решение принято только на январь 2021 года. Решения по последующим месяцам будут приниматься на ежемесячных министерских заседаниях начиная с января 2021 года на основании текущего состояния нефтяного рынка. Для Казахстана уровень обязательств в январе 2021 года составит 1,417 млн баррелей в сутки, вместо текущих 1,397 млн баррелей в сутки», - уточнил он.