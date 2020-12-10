Семь организаций смогут проводить опросы общественного мнения на выборах – ЦИК

Всего семь организаций в Казахстане соответствуют требованиям законодательства и могут проводить опросы общественного мнения по предстоящим выборам в мажилис и маслихаты страны. Об этом в четверг в ходе заседания Центральной избирательной комиссии сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

«На сегодняшний день у семи юридических лиц, предоставивших в Центральную избирательную комиссию уведомления о проведении опросов общественного мнения, документы соответствуют требованиям Конституционного закона «О выборах», - заявила Щегорцова.

Это организации «Когамдык кокыр», Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», партия «Нур Отан», ТОО «Институт Евразийской интеграции», ТОО «Институт анализа и прогнозирования ВКО», общественный фонд «Астана зерттеу», и общественный фонд «Право». Данные организации также могут проводить экзит-поллы.

По закону опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в республике, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения. Они должны предварительно уведомить Центризбирком в письменном виде, с приложением копий соответствующих документов о планах проводить опросы. В представленных документах необходимо указать сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса, и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, а также о применяемых методах анализа. При опубликовании результатов опроса общественного мнения, связанных с выборами, СМИ обязаны указывать юридическое лицо, которое проводило опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведение опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопросов, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов.

«Запрет на опубликование опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных результатов, связанных с выборами в поддержку либо политических партий, в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования распространяется и на сеть интернет», - объяснила Щегорцова.