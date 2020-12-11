США ужесточают правила предоставления политического убежища иностранцам

По данным агентства, предложения обнародовали в четверг министерства юстиции и внутренней безопасности США. Как говорится в сообщении Минюста, новая инициатива призвана обновить и упорядочить процедуры рассмотрения прошений о предоставлении убежища. Она, в частности, позволит американским властям «более эффективно отделять безосновательные обращения от заслуживающих рассмотрения». Новые правила означают, к примеру, что американским судьям, рассматривающим иммиграционные дела, впредь будет легче квалифицировать некоторые прошения о предоставлении убежища как не заслуживающие рассмотрения, а также отсеивать до этапа проведения слушаний ряд категорий заявителей в случае непредоставления таковыми определенной доказательной базы властям США.

Американские правозащитники считают, что новые правила на практике будут означать, что «убежище окажется вне пределов досягаемости большого процента лиц, которые в прошлом соответствовали бы критериям» наделения их таким статусом.

В пятницу 419-страничный документ будет опубликован в Федеральном реестре, а через 30 дней после этого новые правила вступят в силу.