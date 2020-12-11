​Токаев намерен еще на год продлить мораторий на создание квазигосударственных компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен продлить мораторий на создание субъектов квазигоссектора еще на год. Срок его действия должен был закончиться в этом году, но глава государства настаивает, что поставленные перед ним цели еще не достигнуты в полной мере, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент подчеркнул, что основным инструментом развития конкуренции и создания равных возможностей для предпринимателей останется разгосударствление экономики. Государство ведет активную работу над созданием всех необходимых условий. Одним из ключевых решений в этом направлении был мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Однако президент убежден, что цели, которые преследовала эта мера, достигнуты еще не в полном объеме. «Поэтому моим Указом данный мораторий будет продлен до конца следующего года. Помимо создания оптимальной бизнес-среды, государство также предпринимает системные меры для всестороннего развития предпринимательства в стране», – заявил Токаев во время церемонии награждения победителей конкурса лучших казахстанских производителей «Алтын сапа».

Президент также упомянул, что в период пандемии бизнес получил отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, различные льготы и преференции на сумму свыше 1,5 трлн тенге. Помимо этого казахстанские предприятия получают ряд преимуществ благодаря членству страны в ВТО и ЕАЭС, а также развитию интернет-торговли. Но открытость этих рынков для зарубежных производителей в то же время делают эту среду высококонкурентной. В этих условиях, настаивает Токаев, казахстанскому бизнесу необходимо постоянно улучшать качество продукции и производительность труда, осваивая новые передовые технологии и бизнес-практики. В связи с этим Токаев поручил правительству и НПП «Атамекен» подумать о дополнительных инструментах поддержки предприятий, которые побеждают на конкурсе «Алтын сапа».