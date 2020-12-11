Сегодня на заседании совет Ассамблеи народа Казахстана выдвинул кандидатов в депутаты мажилиса парламента, сообщает «Казинформ» .

Советом АНК были выдвинуты 9 кандидатов в депутаты мажилиса парламента республики, избираемых Ассамблеей. Это депутат мажилиса VI созыва от АНК Сауытбек Абдрахманов, председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения «Масис», депутат Западно-Казахстанского областного маслихата Аветик Амирханян, аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов, директор КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» Наталья Дементьева, председатель ОЮЛ «Национальная палата коллекторов Казахстана», член Ассоциации предпринимателей АНК Юрий Ли, вице-президент республиканского общественного объединения «Ассоциация «Барбанг» курдов» Вакиль Набиев, директор филиала республиканского общественного объединения «Конгресс татар и башкир Казахстана» по Карагандинской области, депутат Карагандинского областного маслихата Шамиль Осин, генеральный директор ТОО «ЖетысуОблГаз» Владимир Тохтасунов и председатель республиканского общественного объединения «Ассоциации азербайджанцев» Абилфас Хамедов.

11 января 2021 года состоятся четвертые выборы девяти депутатов мажилиса, избираемых на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Соответствующее распоряжение о созыве сессии АНК ранее подписал глава государства.