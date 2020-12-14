В пассажирском поезде «Мангышлак – Актобе» произошел пожар, пострадали 5 человек

В пассажирском поезде сообщением «Мангышлак – Актобе» в багажном вагоне произошел пожар, пострадали 5 человек, сообщает «Казинформ» со ссылкой на официального представителя министерства по чрезвычайным ситуациям Талгата Уали.

Информация о том, что в пути следования пассажирского поезда №109, в районе разъезда №464 на территории Бейнеуского района, произошло возгорание багажного вагона поступило в ДЧС Мангистауской области сегодня в 04:30 утра. На место были направлены силы и средства ДЧС, ЦМК, НГПС «КазмунайТениз», АО НК «КТЖ».

«В целях недопущения распространения возгорания на другие вагоны произведено оцепление багажного вагона от пассажирских. В результате пожара получили ожоги различной степени 5 человек, из них 1 ребенок. Все пострадавшие находились в багажном вагоне. Пострадавшие доставлены «ЦРБ» с.Бейнеу», - сообщил Уали.

По предварительным данным, причиной возгорания стал «разрыв газового баллона в багажном вагоне».

«В 07:19 часов пожар ликвидирован, багажный вагон сгорел полностью. В настоящее время сгоревший вагон оцеплен силами органов внутренних дел, а также для выяснения причин и обстоятельств пожара направлена исследовательская пожарная лаборатория департамента по ЧС Мангистауской области. В 09:18 часов пассажирские вагоны направлены в станцию Актобе», - проинформировал официальный представитель МЧС.