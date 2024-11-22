Минкульт предложил исключить два критерия отбора анимационных фильмов для дубляжа на казахский язык

Министерство культуры и информации предлагает исключить два из шести критериев для отбора зарубежных анимационных фильмов, которые будут дублированы на казахский язык за счет государственной поддержки, сообщило ведомство в ответе на запрос «Власти».

Эти два требования касаются широкого проката фильма с высоким рейтингом ожидания и набора нужного количества голосов в онлайн-голосовании на сайте Государственного центра поддержки национального кино.

«Необходимость внесения данных поправок возникла в целях устранения барьеров для дистрибьюторских компаний, чтоб они могли участвовать в конкурсном отборе», - пояснили в министерстве.

Эти поправки в закон «О кинематографии» Минкультом были внесены на рассмотрение парламента. При согласовании проекта закона с заинтересованными госорганами и организациями позиция министерства не была поддержана с обоснованием, что дубляж должен проводиться за счет государственной поддержки и в конкурентной среде.

Недавно министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах мажилиса заявила, что многие студии в Казахстане, которые занимаются анимацией и дубляжом, не могут участвовать в конкурсе из-за высоких требований, и предложила ослабить их.

Согласно действующим правилам, конкурсы на дубляж направлены на отбор фильмов, а не студий. Компании, участвующие в отборе, должны заранее получить разрешение правообладателя на дублирование предлагаемых фильмов.

В 2024 году ГЦПНК, являющийся единым оператором финансирования дубляжа зарубежных фильмов на казахский язык, пять раз объявлял прием заявок на конкурс фильмов для дубляжа, но все они не состоялись, потому что не было подано ни одной заявки.

Таким образом, в этом году в прокат вновь не выйдут дублированные на казахский язык зарубежные фильмы, финансируемые государством. Выделенные на это деньги возвращены в республиканский бюджет.

