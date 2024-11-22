Из 20 наборов поставлено только три, но их уже использовали
Минздрав потратил более 900 тыс. тенге на закуп отечественных реагентов для выявления вируса Mpox
ФОТО REUTERS

Тамара Вааль, Астана, Власть

Для выявления вируса Mpox министерство здравоохранения закупило 20 наборов на 960 исследований у ТОО «Диадмед» на 906 тыс. тенге. Три набора уже использовали во время Всемирных игр кочевников, но случаи не подтвердились, сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля, отвечая на запрос «Власти».

«В 2024 году Национальным центром экспертизы был заключен договор с ТОО “Диамед” на приобретение реагентов для выявления вируса оспы обезьян (производство Казахстан). ТОО “Диамед” своевременно была осуществлена поставка необходимого объема вышеуказанных реагентов», - говорится в ответе на запрос.

В ведомстве уточнили, что по договору предусмотрена поставка 20 наборов на 960 исследований на сумму 906 тыс. тенге. Однако на сегодняшний день поставлено только три набора.

«Три набора было поставлено во время игр кочевников в Астану. Тогда был конкретный запрос, тогда они использовали. Там было подозрение, но не выявилось. Тесты были отрицательными», - пояснили в комитете.

Остальные 17 наборов находятся на складе компании и будут поставлены в регионы в случае необходимости.

Также в ведомстве заявили, что не планируют закупать вакцину «ОртопоксВак», которую разработали в российском центре «Вектор».

В целом в комитете санитарно-эпидемиологического контроля напомнили, что в республике случаев с подозрением на вирус Mpox не зарегистрировано. Но ведется мониторинг эпидемиологической обстановки, в том числе в соседних странах, усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска через государственную границу.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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