Действующий премьер-министр Румынии уступает в президентской гонке независимому кандидату

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, на втором месте – действующий премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, сообщает Русская служба ВВС .

После подсчета более 90% голосов Джеорджеску набирает около 22%, Чолаку – примерно 20% голосов.

Второй тур выборов пройдет 8 декабря.

Всего в выборах участвовали 13 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов. Чолаку был фаворитом президентской гонки, а его главным соперником считался лидер AUR Джордже Симион – он, по предварительным данным, занял четвертое место.

В то же время данные экзитполов показывают, что на второе место выходила представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. Она в итоге занимает третье место.

Официальные данные должны быть объявлены в понедельник после подсчета голосов в Бухаресте и на участках за рубежом.

Кэлин Джеорджеску ранее входил в ультраправый «Альянс за объединение румын», выступал с критикой ЕС и НАТО, сам подвергался критике за пророссийские высказывания. В 2021 году он заявлял, что Североатлантический альянс не будет защищать ни одного из своих членов в случае нападения России. Он также критиковал военную помощь Украине со стороны США.