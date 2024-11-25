Второй тур пройдет в декабре
Действующий премьер-министр Румынии уступает в президентской гонке независимому кандидату
Фото newsmaker.md

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии лидирует независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, на втором месте – действующий премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, сообщает Русская служба ВВС.

После подсчета более 90% голосов Джеорджеску набирает около 22%, Чолаку – примерно 20% голосов.

Второй тур выборов пройдет 8 декабря.

Всего в выборах участвовали 13 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо было набрать более 50% голосов. Чолаку был фаворитом президентской гонки, а его главным соперником считался лидер AUR Джордже Симион – он, по предварительным данным, занял четвертое место.

В то же время данные экзитполов показывают, что на второе место выходила представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. Она в итоге занимает третье место.

Официальные данные должны быть объявлены в понедельник после подсчета голосов в Бухаресте и на участках за рубежом.

Кэлин Джеорджеску ранее входил в ультраправый «Альянс за объединение румын», выступал с критикой ЕС и НАТО, сам подвергался критике за пророссийские высказывания. В 2021 году он заявлял, что Североатлантический альянс не будет защищать ни одного из своих членов в случае нападения России. Он также критиковал военную помощь Украине со стороны США.

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