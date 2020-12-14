Комиссия расследует причины ЧП на ГРЭС-2 в Карагандинской области

По факту ЧП на ГРЭС-2 в поселке Топар Абайского района Карагандинской области будет проведено расследование с участием сотрудников департамента энергонадзора и других компетентных органов, сообщает Sputnik Казахстан .

Причины ЧП должны быть установлены в течение 10 рабочих дней.

Тем временем аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил повторно проверить состояние всех тепло- и энергоисточников в регионе.

«Поручаю департаменту энергетического надзора провести повторную проверку абсолютно всех теплоэлектростанций в области», - сказал Касымбек на аппаратном совещании.

Также он поручил акиму Абайского района совместно с руководством ГРЭС оказать всю необходимую помощь семье погибшего и пострадавшим работникам.

13 декабря в Абайском районе на ГРЭС-2 Топар ТОО «Каzakhmys Еnergy» произошел разрыв паропровода котла №14, погиб 62-летний слесарь котельной, еще три человека – 40-летний дежурный слесарь по обслуживанию котельного цеха, 49-летний машинист котлов и 45-летняя машинистка топливно-турбинного цеха – были госпитализированы в карагандинскую клинику имени Макажанова с термическими ожогами. В настоящее время один из пострадавших выписан, двое продолжают получать лечение в больнице.

В акимате области заверили, что перед началом отопительного сезона ГРЭС прошла паспортный контроль и была готова к работе. Сразу же после ЧП на объекте были начаты ремонтно-восстановительные работы.