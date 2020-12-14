В Казахстане готовят новый пакет политических реформ, которые придадут новый импульс демократическим преобразованиям в стране, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Независимости.

«29-й год нашей независимости выдался сложным, драматичным, нестандартным. Подобные судьбоносные испытания не выпадают на долю каждого поколения. Уверен, в будущем потомки по достоинству оценят наши усилия. Пройдя суровую закалку глобальным кризисом, мы будем ставить перед собой еще более смелые цели и задачи», - отметил президент.

Он считает, что предстоящий год 30-летия независимости страны – «это время для подведения итогов и осмысления пройденного пути».

«Мы отметим эту важнейшую для нашего народа дату конкретными делами и новыми проектами. Мы уйдем от формата громких акций и пафосных мероприятий, вся работа будет выстроена максимально прагматично, я бы сказал, экономно. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями», - пообещал Токаев.

Он также сообщил о твердом намерении «продолжить процесс политической модернизации страны».

«Сейчас готовится новый пакет реформ, о котором мы объявим в начале следующего года. Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в нашей стране, направленным на построение «слышащего государства», продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей», - сказал глава государства.

Президент считает «важным событием» для Казахстана предстоящие выборы в мажилис и маслихаты всех уровней и уверен, что «они станут демонстрацией высокой гражданской активности и политической зрелости нашего общества».

«Выборная кампания еще раз убедительно докажет институциональную устойчивость казахстанской государственности», - заявил Токаев.