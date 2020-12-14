Казахстан готов предложить Франции индивидуальные инструменты для инвестирования – Токаев

Токаев поздравил их с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества со странами. Говоря о солидарности и эффективном международном сотрудничестве, которые являются ключом к усилению устойчивости народов перед лицом любых угроз, глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает партнерство с этими государствами и системой ООН в качестве неотъемлемой части внешней политики.

В частности, как отметил президент, Казахстан придает особое значение укреплению стратегических отношений с Францией, нашим лидирующим партнером в ЕС и пятым крупнейшим инвестором. Есть огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества в области сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии и цифровых технологий, а также в сфере культуры, образования и туризма.

«Казахстанская сторона готова предложить французским предпринимателям индивидуальные инструменты для инвестирования в прибыльные проекты в Казахстане», - сказалТокаев.

Он также сообщил, что дальнейшее укрепление дружбы между народами и расширение многопланового сотрудничества с Украиной имеет важное значение для Казахстана.

«Наши двусторонние отношения основаны на глубоких исторических связях, и украинская диаспора Казахстана служит «живым мостом» между народами. Сегодня наши предприятия сотрудничают в различных отраслях. Уверен, что важнейшие трансформационные реформы, проводимые в обеих странах, будут способствовать дальнейшему укреплению политических, торгово-инвестиционных, культурных и межчеловеческих связей», - отметил глава государства.

В беседе с Микаеллой Фриберг-Стори президент заверил ее, что Казахстан по-прежнему привержен инклюзивной многосторонности, основанной на Уставе ООН. По его словам, партнерство Казахстана с системой ООН и в ее рамках «дало значительные результаты».

Северную Македонию Казахстан рассматривает в качестве важного партнера в Восточной Европе и на Балканах, отметил Токаев, и «придает особое значение расширению политического и торгово-экономического сотрудничества».

А одним из наших ключевых партнеров в Азии является Пакистан – по словам Токаева, с этой страной у Казахстана установлено прочное партнерство, основанное на содержательном политическом и экономическом диалоге. И несмотря на негативное влияние COVID-19, двусторонняя торговля растет.

«Однако мы значительно отстаем от своих возможностей во многом из-за слабого транспортного сообщения между нашими странами. В этой связи ожидается, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству откроет новые горизонты партнерства. Позитивное взаимодействие в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Шанхайской организации сотрудничества служит нашим общим интересам», - отметил он.