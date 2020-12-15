Число жертв коронавируса в США превысило 300 тысяч

В США из 16,5 млн заболевших скончались более 300 тыс. В Индии за все время заразились 9,88 млн человек, скончались 143,3 тыс. В Бразилии зарегистрировано 6,9 млн случаев заражения, скончались 181,8 тыс. человек.

В России заболели 2,6 млн человек, скончались 46,8 тыс.; во Франции – 2,4 млн заболевших и порядка 58,4 тыс. умерших; в Великобритании – 1,8 млн случаев заражения и 64,5 тыс. летальных случаев; в Турции – 1,8 млн заразившихся и 16,6 тыс. умерших; в Италии – 1,8 млн заболевших и более 65 тыс. умерших; в Испании заразились коронавирусом 1,7 млн человек, скончались более 48 тыс.; в Аргентине – 1,5 млн случаев заражения и свыше 41 тыс. летальных случаев; в Колумбии – 1,4 млн заболевших, порядка 39,2 тыс. умерших; в Германии – 1,3 млн заразившихся и 22,3 тыс. умерших; в Мексике – 1,2 млн заболевших и 114,3 тыс. умерших; в Польше – 1,1 млн случаев заражения и 22,9 тыс. случаев смертей; в Иране – 1,1 млн заболевших, скончались 52,4 тыс. человек.

Выздоровели в мире 47,6 млн человек, больше всего выздоровевших в Индии, Бразилии и США.

Между тем в США и Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса. Как пишет DW, первыми вакцину BioNTech/Pfizer в понедельник, 14 ноября, получили медсестры из Нью-Йорка и Торонто.

11 декабря вакцина BioNTech/Pfizer была допущена к использованию в США. Ранее аналогичные решения приняли власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики. По результатам исследований, эффективность этой вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет – более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний не выявлено.