749 случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Казахстане

В столице выявлено 86 новых случаев заражения, в Павлодарской области – 80, в Алматы – 77, в Костанайской области – 70, по 65 новых случаев зарегистрировано в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, в Восточно-Казахстанской области – 64, в Атырауской области – 60, в Алматинской области – 49, в Западно-Казахстанской области – 38, в Жамбылской области – 32, в Карагандинской области – 31, по 9 новых случаев – в Кызылординской и Мангистауской областях, 7 – в Туркестанской области, в Шымкенте – 4, в Актюбинской области – 3.

Всего в стране выявлены 143 735 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 128 218 человек, в том числе 1 122 за последние сутки.