Поправки, регулирующие вопросы выдворения иностранцев из Казахстана, подписал президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан», сообщается на сайте Акорды.

Законом конкретизируется такой вид наказания, как выдворение, и даются правовые основания и механизм применения превентивного ограничения свободы передвижения для принудительного выдворения за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства по уголовным делам.

В закон «О правовом положении иностранцев» внесена поправка, предусматривающая совершенствование правового механизма и сроки задержания уклоняющихся от выдворения лиц – с санкции суда на срок до 30 суток для принудительного исполнения судебных актов по уголовным, административным делам и делам особого производства.