10 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 25 случаев коронавирусной пневмонии, 4 случая с летальным исходом, выздоровел 61 человек, сообщает Минздрав.

В период с 1 августа по 20 декабря в стране зарегистрировано 44 385 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, скончались от нее 474 человека, выздоровели – 32 183.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 6 человек, а всего за время пандемии – 2 186.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 350 человек (13 622 КВИ+ и 11 728 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 482 пациента, на амбулаторном уровне – 20 868 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии 259 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 37 человек.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии достигло 190 969.