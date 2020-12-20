Токаев подписал поправки, гарантирующие равные права фрилансеров и штатных сотрудников

Документ гарантирует равные права фрилансеров и штатных сотрудников. В частности, в Гражданский кодекс вводится новый вид договора возмездного оказания услуг – договор на оказание услуг по предоставлению персонала, согласно которому одна сторона (направляющая) направляет своего работника для выполнения работы в интересах, под управлением и контролем другой стороны (принимающая). В Трудовом кодексе запрещается дискриминация в сфере оплаты труда в отношении работников направляющей стороны; предусматриваются дополнительные оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска для работников направляющей стороны, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с действующим законодательством; устанавливаются повышенные должностные оклады или доплаты работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Кроме того, предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени работникам направляющей стороны, труд которых осуществляется на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.