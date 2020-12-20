Конституция не препятствует ратификации Факультативного протокола об отмене смертной казни – КС

Казахстан готовится ратифицировать Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Факультативный протокол). В этой связи глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный совет за толкованием соотношения положений Конституции, регулирующих вопросы применения исключительной меры наказания, и норм Факультативного протокола. Конституционный совет ответил, что Конституция не препятствует ратификации Факультативного протокола.

В частности, президент направил обращение в Конституционный совет республики о даче официального толкования пункта 2 статьи 15 Конституции Республики Казахстан. В обращении поставлены следующие вопросы: «Обязывают ли конституционные положения пункта 2 статьи 15 Конституции Республики устанавливать в уголовном законе смертную казнь за все предусмотренные в них преступные деяния? Возможна ли с позиции конституционных требований к кругу преступлений, за которые может применяться исключительная мера наказания, ратификация Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, с допускаемой им оговоркой?».

Конституционный совет решил, что для ратификации Факультативного протокола отсутствует необходимость во внесении корректив в Основной Закон.

«Ппункт 2 статьи 15 Конституции Республики Казахстан следует понимать так, что парламент Республики Казахстан вправе в обозначенных его конституционными положениями рамках определять в уголовном законе конкретный перечень преступлений, за совершение которых устанавливается смертная казнь, и, при необходимости, сокращать круг входящих в него преступных деяний. Нормы пункта 2 статьи 15 Конституции Республики Казахстан не препятствуют ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, с допускаемой им оговоркой, и гармонизации уголовного законодательства с положениями пункта 1 статьи 2 данного международного акта», - говорится в постановлении.

Здесь напомнили, что как равноправный член мирового сообщества Казахстан с самого начала в уголовном законодательстве учитывает тенденцию к отмене смертной казни, и за эти годы в стране сформировался устойчивый правовой режим неприменения высшей меры наказания. Очередной этап в последовательной реализации данного курса ознаменовало подписание Казахстаном 23 сентября 2020 года Факультативного протокола.

Пункт 2 статьи 15 Конституции предусматривает, что никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь допускается за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании. Но конкретные составы особо тяжких преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь, определяются уголовным законодательством. При этом за особо тяжкие преступления в законе могут быть установлены и иные, кроме смертной казни, наказания.

Конституционный совет считает, что положения пункта 2 статьи 15 Конституции в части установления смертной казни за указанные в нем преступные деяния необходимо рассматривать во взаимной связи с нормой подпункта 1) пункта 3 статьи 61 Основного Закона, в соответствии с которым парламент вправе определять необходимость установления применения смертной казни за эти преступления или сужения их круга.

В статье 1 Факультативного протокола говорится, что ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства-участника настоящего Протокола, не подвергается смертной казни, а каждое государство принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Пункт 1 статьи 2 протокола закрепляет, что не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, которая предусматривает применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время. На рассмотрение мажилиса парламента внесен проект закона «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни», согласно которому предполагается ратификация данного международного акта со следующей оговоркой: «Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время». В случае ратификации, Казахстан должен привести в соответствие с Вторым Факультативным протоколом Уголовный кодекс и иные законы.