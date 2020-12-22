Также в нее вошла Западно-Казахстанская область
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Столица вошла в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса
Фото Радмира Фахрутдинова

По данным Минздрава, столица и Западно-Казахстанская область вошли в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса.

Ранее столица находилась в «красной» зоне, но 18 декабря сразу перешла в «зеленую». ЗКО долгое время находилась в «зеленой» зоне.

К этому моменту в «желтой» зоне также находятся Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Атырауская область – в «красной» зоне, остальные регионы, а также Алматы и Шымкент – в «зеленой».

Минздрав с ноября применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R (свидетельствует о том, сколько человек может заразить один заболевший), а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.

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