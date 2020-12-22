Центризбирком проверит представленные списки
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11,9 млн человек включены в списки избирателей на выборы депутатов мажилиса и маслихатов – ЦИК
Фото Жанары Каримовой

В списки избирателей на выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов включены 11,9 млн человек, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании ЦИК.

«Центральной избирательной комиссии представлены сведения об 11 млн 918 тыс. 42 гражданах, включенных местными исполнительными органами в списки избирателей. Начата работа по сверке представленных списков. В случае установления Центральной избирательной комиссией повторного включения отдельных граждан в списки избирателей, сведения о них будут направлены в соответствующие исполнительные органы и избирательные комиссии для выяснения и внесения уточнений в списки избирателей», - цитирует Петрова «Казинформ».

Он добавил, что каждый гражданин вправе проверить себя в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списках неточные данные о себе. С 26 декабря списки избирателей будут представлены гражданам для ознакомления. Заявления о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них либо исправления будут рассматриваться избирательными комиссиями в день поступления. В случае отклонения заявления избирательная комиссия выдаст заявителю копию мотивированного решения, которое может быть обжаловано в соответствующем суде по месту нахождения избирательной комиссии. Жалоба должна рассматриваться судом в день ее поступления.

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