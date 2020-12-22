11,9 млн человек включены в списки избирателей на выборы депутатов мажилиса и маслихатов – ЦИК

«Центральной избирательной комиссии представлены сведения об 11 млн 918 тыс. 42 гражданах, включенных местными исполнительными органами в списки избирателей. Начата работа по сверке представленных списков. В случае установления Центральной избирательной комиссией повторного включения отдельных граждан в списки избирателей, сведения о них будут направлены в соответствующие исполнительные органы и избирательные комиссии для выяснения и внесения уточнений в списки избирателей», - цитирует Петрова «Казинформ».

Он добавил, что каждый гражданин вправе проверить себя в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списках неточные данные о себе. С 26 декабря списки избирателей будут представлены гражданам для ознакомления. Заявления о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них либо исправления будут рассматриваться избирательными комиссиями в день поступления. В случае отклонения заявления избирательная комиссия выдаст заявителю копию мотивированного решения, которое может быть обжаловано в соответствующем суде по месту нахождения избирательной комиссии. Жалоба должна рассматриваться судом в день ее поступления.