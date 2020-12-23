Алматы снова вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса

С 18 декабря город Алматы находился в «зеленой» зоне. Накануне в «желтую» зону из «зеленой» также перешла столица. За последние сутки эти два города стали лидерами по приросту новых случаев - в Алматы подтверждено 88 случаев, в столице – 75.

По данным на 23 декабря, в «желтой» зоне также находятся Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская области.

В «красной» зоне остается Атырауская область, остальные регионы – в «зеленой» зоне.

Минздрав с ноября применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R (свидетельствует о том, сколько человек может заразить один заболевший), а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.