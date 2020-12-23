Парламент одобрил очередное ужесточение наказания за изнасилование детей

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», который предусматривает ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, законопроектом разработан комплекс законодательных поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и в закон «Об административном надзоре». Поправки направлены на ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, содержание педофилов в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, исключение их помилования и досрочного освобождения.

В Уголовном кодексе усилены санкции за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних; расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом одновременно расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Поправками внесен прямой запрет на назначение отбывания лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности лицам, осужденным к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Предусмотрено требование о назначении отбывания лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности.

Более подробно о законопроекте Vласть писала ранее:

Очередное ужесточение наказания за изнасилование детей одобрил в первом чтении мажилис